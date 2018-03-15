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MURADI GÖZÜNDE KALAN NİŞANLI, TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI


Muradı gözünde kalan nişanlı, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı
Tarih : 15 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Muradı Gözünde Kalan Nişanlı, Tabutun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı(9/10)5

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İzmirli'nin Lübnanlı nişanlısı Houssami bir an olsun cenazenin başından ayrılmazken, genç kızın annesi Gülay İzmirli, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Lübnanlı nişanlısı Houssami tabutun başından ayrılmadı

NİŞANLISI BİR AN OLSUN TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ölenlerin yakınları katılırken, gözyaşı sel oldu. Aslı İzmirli'nin Lübnanlı nişanlısı Houssami bir an olsun cenazenin başından ayrılmadı.

TABUTUNA BEYAZ TÜLBENT

Bu yaz evlenmeyi planlayan Aslı İzmirli'nin tabutuna beyaz tülbent örtüldü.

Aslı İzmirli'nin annesi Gülay İzmirli ile babası Coşkun İzmirli gözyaşlarını tutamadı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Öte yandan genç kızın annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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