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Murat Boz İle Aslı Enver Ayrılığının Detayları Ortaya Çıktı
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Murat Boz ile Aslı Enver Ayrılığının Detayları Ortaya Çıktı

MURAT BOZ İLE ASLI ENVER AYRILIĞININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının detayları netleşmeye başladı. Levent'teki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Aslı, siniri geçince evi terk etti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Murat Boz İle Aslı Enver Ayrılığının Detayları Ortaya Çıktı(6/10)2

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Levent Loft'taki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdı.

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2,5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu.

EVDE KIYAMET KOPTU

Sabah'tan Bülünt Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı. İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı.

ELİNE NE GEÇİRDİYSE FIRLATTI

Buna göre; Levent Loft'taki evin salonundaki bağrış çığrış sırasında Aslı Enver, eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Murat Boz ise kurtuluşu kendini odaya kilitlemekte buldu.

SİTE YÖNETİMİ ARACI İÇERİ ALMADI

Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşınmak istedi. Siteye bir araç çağırdı ama site yönetimi, pazar günü taşınmanın yasak olduğunu söyleyip aracı içeri almadı. Aslı Enver, evi terk edip o akşam bir arkadaşında kaldı ve pazartesi günü de evde nesi var nesi yoksa alıp hem evi, hem de Boz'u terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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