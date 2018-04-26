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Murat Boz'a Ağır Darbe! Hayatlarından Sildiler
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Murat Boz'a ağır darbe! Hayatlarından sildiler

MURAT BOZ'A AĞIR DARBE! HAYATLARINDAN SİLDİLER

Aslı Enver ile yollarına ayıran Murat Boz'a bir darbede eski dostundan geldi. Aslı Enver, Boz'u Instagram hesabından sildi. Boz'u silen bir isim de eski dostu Burak Özçivit oldu.

Tarih : 26 Nisan 2018, 08:30
Puan Ver : Murat Boz'a Ağır Darbe! Hayatlarından Sildiler(9/10)5

2,5 yıllık sevgilisi AslıEnver ile ayrılan Murat Boz, aynı gün iki kişi tarafından silindi. Özçivit 'bahar temizliği' adı altında Instagram'daki paylaşımlarının çoğunu kaldırdı. 'Kardeşim Benim 2' filminde başrolü paylaştığı Murat Boz'la olan fotoğraflarını da temizliğe dahil etti.

SADECE FAHRİYE EVCEN KALDI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, takip ettiği çoğu kişiyi takipten çıkartarak resimlerin bir çoğunu sildi. Geride eşi Fahriye Evcen'le olan birkaç karesi dahil 22 gönderi bıraktı.

FİLMİN DÜŞÜK GİŞESİ DOSTLUĞU BİTİRDİ

Burak Özçivit 'Kardeşim Benim 2' filminin İstanbul dışı galalarına katılmayan Murat Boz'a kırılmıştı. Filmin gişesinin beklentilerin altında kalmasını da Boz'a bağlamıştı. Düşük gişe ikili arasındaki dostluğu bitirmişti. Kaynak: GazeteVatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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