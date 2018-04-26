MURAT BOZ'A AĞIR DARBE! HAYATLARINDAN SİLDİLER
Aslı Enver ile yollarına ayıran Murat Boz'a bir darbede eski dostundan geldi. Aslı Enver, Boz'u Instagram hesabından sildi. Boz'u silen bir isim de eski dostu Burak Özçivit oldu.
2,5 yıllık sevgilisi AslıEnver ile ayrılan Murat Boz, aynı gün iki kişi tarafından silindi. Özçivit 'bahar temizliği' adı altında Instagram'daki paylaşımlarının çoğunu kaldırdı. 'Kardeşim Benim 2' filminde başrolü paylaştığı Murat Boz'la olan fotoğraflarını da temizliğe dahil etti.
SADECE FAHRİYE EVCEN KALDI
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, takip ettiği çoğu kişiyi takipten çıkartarak resimlerin bir çoğunu sildi. Geride eşi Fahriye Evcen'le olan birkaç karesi dahil 22 gönderi bıraktı.
FİLMİN DÜŞÜK GİŞESİ DOSTLUĞU BİTİRDİ
Burak Özçivit 'Kardeşim Benim 2' filminin İstanbul dışı galalarına katılmayan Murat Boz'a kırılmıştı. Filmin gişesinin beklentilerin altında kalmasını da Boz'a bağlamıştı. Düşük gişe ikili arasındaki dostluğu bitirmişti. Kaynak: GazeteVatan
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı
- 3 İl Bunu Tartışıyor! Atatürk'ün İlk Hedefiniz Akdeniz, İleri Emrini Verdiği Yer Neresi?
- Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde
- Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
- Kanal D Haber'de Değişim Başladı! Ahmet Hakan Görevi Bırakıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
- Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
- Ab, Yapay Zeka Çalışmalarına 1,5 Milyar Euro Ayırdı
- Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
- 2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar