Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

murat boz'dan barışmanın resmi fotoğrafı!

MURAT BOZ'DAN BARIŞMANIN RESMİ FOTOĞRAFI!

Geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldıkları öne sürülen Murat Boz ve Aslı Enver, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansımıştı. Barışmanın resmi fotoğrafı dün gece geç saatlerde Murat Boz'un kişisel sosyal medya hesabından yayınlandı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Murat Boz'dan Barışmanın Resmi Fotoğrafı!(10/10)9


Ayrılıkları ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu  Murat Boz ve oyuncu  Aslı Enver çifti,  Fahriye Evcen ve  Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. İkili barıştıklarını artık saklamıyor.



DÜĞÜNE TEKNE İLE GELDİLER

Daha önce  Suadiye'de bir kahveciye gittikleri güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan  Aslı Enver ve  Murat Boz çifti, geçtiğimiz gün gazeteciler tarafından görüntülenmiş ve barıştıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift barışmalarının üzerine  Fahriye Evcen ve  Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. Düğünde tüm gözler, düğün yerine tekne ile gelen  Aslı Enver ve  Murat Boz çiftindeydi.



MURAT BOZ FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPADI

Gecenin ardından  Murat Boz, kendisine ait instagram hesabından bu kareyi paylaşarak adeta ilan-ı aşk etti.  Murat Boz'un fotoğrafı kullanıcı yorumlarına kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Murat  Boz  Dan  Barışmanın  Resmi  Fotoğrafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER