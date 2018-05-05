Ceylan'ın Acı Sonu! Kanına Giren İlletten Kurtulamayınca Canına Kıydı
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Büyük Şok! Küme Düşme Cezası Kapıda
En Zor Bekleyiş! Özlem'in Kalbi Yeniden Attı, Herkes Derin Bir Oh Çekti
Başakşehir'i Şampiyonluktan Eden Samet Aybaba, Gole Sevinmedi
Hakemi İten Arda'ya, Tarihin En Ağır Cezalarından Biri Geliyor
Murat Boz'un Annesi 2,5 Yıllık Aşk İçin Devreye Girdi
Tarihi Zirvenin Ardından Kuzey Kore Saat Dilimini Güney Kore'ye Göre Ayarladı
Devlete Ait 5 Şeker Fabrikasının Satışı İçin Onay Çıktı
İşte Yerli Otomobilin Ceo'sunun Belli Olacağı Tarih
Paylaşımını Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı
İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
Ev Alacaklar Bayram Edecek! Konutta Kdv Düştü, Tapu Harcı Oranı İndi
Erdoğan'ın Açıklayacağı Manifestoda Neler Olacak?
Adım Adım İmar Barışı! İşte En Çok Merak Edilen 6 Soru Ve Cevabı
'hapse Girenden Adam Olmaz' Dedi, İlk Gördüğü Yerde Sarılıp Barıştı
Bazı Alkollü İçeceklere Vergi Zammı Gelirken Tapu Harcı Da Değişti
İlk Ziyareti Köyüne Yaptı, Bahçeli'ye Cevap Verdi: Seni Beğenmiyorum
Japon Kızı Dava Açtı, Efsanenin Mezarı Açılabilir
Yasak Aşk Cinayetinde Davanın Seyrini Değiştirecek İfade!
Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı

Murat Boz'un annesi 2,5 yıllık aşk için devreye girdi

MURAT BOZ'UN ANNESİ 2,5 YILLIK AŞK İÇİN DEVREYE GİRDİ

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2,5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirdi. Boz'un annesi Nedret Boz ise ilişkiden umudunu kesmediği için Enver'e ait fotoğrafları silmedi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Murat Boz'un Annesi 2,5 Yıllık Aşk İçin Devreye Girdi(9/10)5

Murat Boz ve Aslı Enver Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı.

ANNE DEVREYE GİRDİ

Murat Boz'un annesi Nedret Boz devreye girmiş ama sevgililer tüm barıştırma çabalarına rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Nedret Boz barıştan umudunu kesmedi. Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver'in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor.

FOTOĞRAFLARI SİLEMEDİ

Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz'un aksine Aslı Enver'i Instagram'dan takip ediyor.Birlikte çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını da silmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Murat  Boz  Un  Annesi  25  Yıllık  Aşk  İçin  Devreye  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER