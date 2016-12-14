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murat boz'un bu sahnesi sağlık camiasını kızdırdı

MURAT BOZ'UN BU SAHNESİ SAĞLIK CAMİASINI KIZDIRDI

Murat Boz'un 23 Aralık'ta vizyona girecek 'Dönerse Senindir' isimli filminde mini etek giymiş hemşirelerin rol alması sağlık camiasını ayağa kaldırdı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 12:02
Puan Ver : Murat Boz'un Bu Sahnesi Sağlık Camiasını Kızdırdı(9/10)11



İlk tepkiyi gösteren Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Kutsal olan mesleğimize yapılan bu hadsizlik bu saygısızlık kabul edilecek bir durum değildir.Herkesi ve herkesimi haddini bilmeye davet ediyorum. Sanatın bu olmadığı ve sanatçılığa da yakışmayan bu hadsizliği de kabul etmeyeceğiz. Bu zamana kadar vicdanla merhametle yapılan hemşirelik mesleği sanatın da sanatçıların da oyuncağı değildir. Böyle sanatı da kabul etmiyoruz" dedi.




Sağlık-Sen İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem Özdemir, "Hemşirelik mesleği bu tür reklam, klip ve senaryolar kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedelemektedir. Hemşireleri bu tür senaryolarda küçük düşürmek, halkın gözünde de imajını zedelemektedir. Hemşirelik Ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, geliştirmek ve hasta olduğunda iyileştirmek amacına yönelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve disiplini olarak tanımlanmaktadır...




Bu kutsal mesleği icra ederken bazen bir anne şefkatiyle bazen bir evlat merhametiyle hastalara kusursuz hizmet veren değerli hemşirelerimize yapılan bu paylaşımları kınıyoruz. Medyada yıllardır süregelen reklamlarda, klip ve dizilerde hemşirelerin fantazi objesi olarak kullanılmaktadır ve bu objeler mesleğin imajını zedelemektedir. Hemşirelik mesleğinde kepin kalktığını bile bilmeyen zihniyetler senaryolarda hemşireliği fantazi objesi olarak kullanmaktadır. Hemşireliğin saygınlığını düşüren bu tür olayları şiddetle kınıyorum. 10 gün sonra yayına girecek olan Dönerse Senindir filmindeki hemşire sahnelerin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.



 



kaynak:habertürk











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