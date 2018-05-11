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Murat Boz'un Yeni Şarkısının Sözleri Akıllara Aslı Enver'i Getirdi

MURAT BOZ'UN YENİ ŞARKISININ SÖZLERİ AKILLARA ASLI ENVER'İ GETİRDİ

Murat Boz'un bir dondurma markası için yazdığı şarkıdaki "Yarın çok geç olmadan. Ona sıkı sarıl aldırmadan. Bak zaman akıp geçiyor" sözler Aslı Enver'i akıllara getirdi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Murat Boz'un Yeni Şarkısının Sözleri Akıllara Aslı Enver'i Getirdi(7/10)3

Ünlü popçu Murat Boz, bir dondurma markası için Ümit Sayın'la birlikte "Geç Olmadan" şarkısının sözlerini yazdı. Boz'un yeni şarkısında geçen "Yangınlığım çok geç olmadan. Ona sıkı sarıl aldırmadan. Bak zaman akıp geçiyor. Hadi boşver geç ardından koş ardından" sözlerini yazdı. Şarkının sözleri ise şarkının Enver'e yazılıp yazılmadığı sorularını akıllara getirdi.

ASLI ENVER SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

Yeni şarkısının tanıtımında konuşan Boz, şarkıyı yazarken Enver'le ayrılığından ilham alıp almadığı sorularını geçiştirerek, "Şu sıralarda işime odaklandım. Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum. Sürpriz isimlerin olduğu bir albüm olacak. Bir de sinema projesi var. İleride de arabesk albümü yapacağım. Hayat devam ediyor" dedi.

HAYRANLARI ENVER'İ YALNIZ BIRAKMADI

Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde bitirme kararı almıştı. Aslı Enver, ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. 10 Mayıs'ta doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp geçtiğimiz gün sosyal medyadan 'MutluOlAslı' hashtag'i açtı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip 'siz aşırı güzelsiniz' mesajını paylaştı.

MUTLULUK DİLEDİ

Murat Boz da 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Aslı Enver'e doğum gününde mutluluk diledi. Boz, "Herkes mutlu olsun, onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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