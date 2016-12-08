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murat yıldırım sözleşmelerine 'alkol şartı' koydu mu?

MURAT YILDIRIM SÖZLEŞMELERİNE 'ALKOL ŞARTI' KOYDU MU?

Geride bıraktığımız hafta Faslı İman El Bani ile nişanlanan Murat Yıldırım'ın rol aldığı projeler öncesi sözleşmeye 'alkol şartı' koyduğu öne sürülmüştü.

Tarih : 08 Aralık 2016, 14:38
Puan Ver : Murat Yıldırım Sözleşmelerine 'alkol Şartı' Koydu Mu?(6/10)5


Murat Yıldırım'ın başrolünü Fahriye Evcen ile paylaştığı 'Sonsuz Aşk' filminde 'alkol şartı'nı yerine getirdiği ve rol aldığı sahnelerde alkol kullanımına izin vermediği iddia edildi.



Ünlü oyuncu hakkında çıkan haberlere bağlı olduğu ajanstan açıklama geldi. ID İletişim'den yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:


"Sonsuz Aşk" filminin oyuncularından Murat Yıldırım'la ilgili yapılan "Yıldırım'ın Alkol Şartı" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Murat Yıldırım, filmin senaryosuna, sahne planlarına ya da çekim akışına hiçbir şekilde herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Bir ön şart da sunmamıştır."


 


 


 


kaynak:mynet








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