Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

murat yıldırım'dan sert sözler

MURAT YILDIRIM'DAN SERT SÖZLER

Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane el Bani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, hakkında yapılan 'Murat'ı leğende taşıdılar' haberlerine ateş püskürdü.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:09
Puan Ver : Murat Yıldırım'dan Sert Sözler(7/10)8


Geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Murat yıldırım, altına şu notu düştü:



"Üstünde oturduğum şeyin adı "Tefour",leğen değil saygısızlar.Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını,aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar.Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan.Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller.S öylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyosunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler. İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor.Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi sokaydım,doğrular yanlış yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık,bırakın. Bu yazılanları ingilizceye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Eşimi davullu zurnalı karşıladığımı da gördüğünüz halde...Düğünün yarısının Türk usulü olduğunu gördüğünüz halde...Mevlanın cümlelerini sadece twitter da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."



 





kaynak:hürriyet








Etiketler: Murat  Yıldırım  Dan  Sert  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER