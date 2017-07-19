Muş'un Hasköy ilçesinde tandır yapma geleneğini sürdüren vatandaşlar, killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiriyor. İlçede üretilen tandırlar, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerden de talep görüyor.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA TANDIR YAPIYORLAR

Eşi ile tandır yapan Hadi Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, killi topraktan ürettikleri tandırların, ilçede çok sayıda ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Ailelerin özellikle yaz aylarında tandır yaptığını dile getiren Gürkan, 16 yıldır eşiyle killi topraktan yaptıkları tandırları satarak evlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Gürkan, tandır yapımının Sosyal Destek (SODES) Programı kapsamına alınmasını istediklerini kaydetti.

16 YLDIR DEVAM EDİYORLAR

Tandır yapmayı evlendikten sonra kayınvalidesinden öğrendiğini ve bunu eşine de öğrettiğini anlatan Nurcan Gürkan ise, "16 yıldan beri eşimle tandır yapmayı sürdürüyoruz. Bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tandır yapımına geç başladık. 6 çocuğum var. Eşim işsiz olduğu için beraber tandır yaparak ailemizi geçindiriyoruz. Tandırdan başka bir gelirimiz olmadığı için bu işi kızlarımada öğretiyorum." dedi.

"FİYATLAR 350 İLE 400 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Tandır yapımında kullanılan killi toprağı, Elmabudak, Yerkaya ve Dağdibi köylerinin kırsal bölgelerinden temin ettiklerini dile getiren Gürkan, toprağı önce elekten geçirdiklerini, sonra uzun süre ayaklarıyla yoğurarak tandır haline getirdiklerini söyledi. Sipariş olduğunda eşi ve kızlarıyla sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Gürkan, "Tandır fiyatları 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Büyük, küçük ve orta ölçekte tandır yapıyoruz. Yaptığımız tandırları sipariş üzerine büyük şehirlere gönderiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada