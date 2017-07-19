Gazeteci Mehmet Tezkan'ın Canlı Yayında Dudağı Kanadı
Deaş'lı Olduklarını Düşündükleri Herkesi Buraya Tıkarak İnsanlık Dışı Muamele Ediyorlar
Fenerbahçe, Monaco'yla 1-1 Berabere Kalarak 5. Hazırlık Maçını Da Kazanamadı
Guardiola: Bony Sakatlandı, Sakatlanmasaydı Kampa Alacaktım
Şırnak'ta Çıkan Çatışmada 26 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Suudi Arabistan'da Kısa Eteği Nedeniyle Gözaltına Alınan Kadın Serbest Bırakıldı
Hususi Parti Düzenleyip, 16 Yaşındaki Öğrencisiyle İlişkiye Girdi
Motosikletiyle Aşırı Hız Yapan Genç Otomobille Kafa Kafaya Çarpışarak Can Verdi
Coni'ler Türkleri Deaş'lı Gibi Gösterdi
Chelsea, Morata'yı Bitirdi Ama Sevinen Beşiktaş Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Chp'li Erol'u Arayarak Teşekkür Etti
Muş Hasköy'de Tandır Yapan Vatandaşlar Ekmeklerini Topraktan Kazanıyorlar
Deaş'lı Canlı Bomba, Üzerinde 5 Kilo Tnt İle Yakalandı
Bahçeli Birbirlerine Düşen Ülkücülere Sosyal Medyadan Ayar Verdi!
Düğünde Havaya Ateş Açtı Silahı Beline Koyarken Küçük Kızı Kafasından Vurdu
Kato Dağı'na Bayrak Asan Tır Şoförüne Pülümür'de Teröristler Ateş Açtı
Kötü Koku Üzerine Harekete Geçen Belediye Bir Evden 40 Kamyon Çöp Çıkardı
İran, Abd'nin Yeni Ambargolarına Karşı Nükleer Füze Kartını Ortaya Sürdü
Eşi Yağmur Sarıoğlu İstedi, Sabri Sarıoğlu Göztepe İle Anlaştı
70 Yaşındaki Fenomen Koreli Büyükanne 300 Bin Hayrana Ulaştı

Muş Hasköy'de Tandır Yapan Vatandaşlar Ekmeklerini Topraktan Kazanıyorlar

MUŞ HASKÖY'DE TANDIR YAPAN VATANDAŞLAR EKMEKLERİNİ TOPRAKTAN KAZANIYORLAR

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar killi topraktan ürettikleri tandırlarla geçimlerini sağlıyor. Tandırlar, 350 - 400 lira arasında satışa sunuluyor.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Muş Hasköy'de Tandır Yapan Vatandaşlar Ekmeklerini Topraktan Kazanıyorlar(9/10)5

Muş'un Hasköy ilçesinde tandır yapma geleneğini sürdüren vatandaşlar, killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiriyor. İlçede üretilen tandırlar, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerden de talep görüyor.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA TANDIR YAPIYORLAR

Eşi ile tandır yapan Hadi Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, killi topraktan ürettikleri tandırların, ilçede çok sayıda ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Ailelerin özellikle yaz aylarında tandır yaptığını dile getiren Gürkan, 16 yıldır eşiyle killi topraktan yaptıkları tandırları satarak evlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Gürkan, tandır yapımının Sosyal Destek (SODES) Programı kapsamına alınmasını istediklerini kaydetti.

16 YLDIR DEVAM EDİYORLAR

Tandır yapmayı evlendikten sonra kayınvalidesinden öğrendiğini ve bunu eşine de öğrettiğini anlatan Nurcan Gürkan ise, "16 yıldan beri eşimle tandır yapmayı sürdürüyoruz. Bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tandır yapımına geç başladık. 6 çocuğum var. Eşim işsiz olduğu için beraber tandır yaparak ailemizi geçindiriyoruz. Tandırdan başka bir gelirimiz olmadığı için bu işi kızlarımada öğretiyorum." dedi.

"FİYATLAR 350 İLE 400 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Tandır yapımında kullanılan killi toprağı, Elmabudak, Yerkaya ve Dağdibi köylerinin kırsal bölgelerinden temin ettiklerini dile getiren Gürkan, toprağı önce elekten geçirdiklerini, sonra uzun süre ayaklarıyla yoğurarak tandır haline getirdiklerini söyledi. Sipariş olduğunda eşi ve kızlarıyla sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Gürkan, "Tandır fiyatları 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Büyük, küçük ve orta ölçekte tandır yapıyoruz. Yaptığımız tandırları sipariş üzerine büyük şehirlere gönderiyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muş  Hasköy  De  Tandır  Yapan  Vatandaşlar  Ekmeklerini  Topraktan  Kazanıyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER