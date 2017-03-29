

Muş Valisi Seddar Yavuz, "Devletin en önemli vazifesi kamu düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Artık bu şehirde hiç kimse hiç kimseyi korkutamayacak, başkasının canına, malına ve evladına kast edemeyecektir." dedi.







Ankara Keçiören Belediyesinin "kardeş belediye"si olan Bulanık Belediyesine gönderdiği damperli kamyon ve çöp arabası törenle teslim edildi.







Bulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Vali Yavuz, bölgenin çok acı çektiğini ve eziyet gördüğünü söyledi.







kaynak:haberler