SpaceX'ten ayrılan bir çalışanın, Musk'ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etmesinin ardından Musk, "Bu doğru değil. Arkadaşım birkaç yıl önce Bitcoin gönderdi ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

2015'te SpaceX'ten ayrılan eski bir çalışan, Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etmişti. Elon Musk bir takipçisinin konuyla ilgili yaptığı paylaşıma iddialarının doğru olmadığını yanıtını vererek "Bu doğru değil. Bir arkadaşım birkaç yıl önce Bitcoin gönderdi ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

BULDUKLARININ MUSK'I İŞARET ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sahil Gupta adlı eski SpaceX'in çalışanı, Medium'da geçen hafta paylaştığı yazısında elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden yola çıkarak Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmişti. Gupta, "Eğer Elon, Satoshi ise bu bilgi eninde sonunda ortaya çıkacak. Ortaya çıkmış olsaydı Elon, kripto paranın kurucusu olarak yol gösterebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

167 milyar dolarlık değeriyle S&P 500 endeksindeki şirketlerin yüzde 95'ini geçen Bitcoin, 28 Kasım itibariyle 9 bin 900 dolardan işlem görüyor. Dijital paranın yıl başındaki fiyatı bin dolar civarındaydı.

Kaynak: haberinburada