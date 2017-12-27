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Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor

MUSK DUYURDU: TESLA'NIN PİCKUP MODELİ GELİYOR

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada elektrikli pickup modeli hazırlığında olduklarını doğruladı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor(9/10)5

Tesla'nın kurucusu Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'da elektrikli pickup isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada "Model Y'den hemen sonra bir kamyonet yapacağımıza söz veriyorum. Ana dizayn/ mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum" dedi.

SUV MODEL DE ÜRETECEK

Haziran ayındaki raporlara göre Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan versiyonu ile aynı platform üzerine kurulacak. Dolayısıyla Model Y bildiğimiz Tesla araçlarından çok da farklı olmayacak gibi görünüyor.

2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenen Model Y'nin ardından Tesla, kamyonet piyasasına da el atacak. Tesla Semi'yi tanıttıktan sonra şirketin ticari kamyon, toplu taşıma otobüsleri, SUV ve kompakt spor araçlarını geliştirmek için bir ana plan üzerinde durduğu belirtiliyor.

2020'DE PİYASAYA ÇIKACAK

Tesla pickup modelinin çıkış tarihi ise, Musk'ın Nisan ayında yaptığı 18 ila 24 ay arasını gösteren açıklamaları dikkate alınırsa 2020 yılı olabilir.

Tesla pickup Ford'un amiral gemisi F-150 pickup serisinden biraz daha büyük olacak. Musk, aracın beklenmedik sürprizlere yol açacak ezber bozan türden olacağını belirtti ancak herhangi bir teknik detay ya da özellik paylaşmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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