Igor Tudor döneminde yediği hatalı gollerle bir hayli dikkat çeken ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Fernando Muslera'nın Fatih Terim'li ilk maçı alkış topladı. Özellikle yandan, cepheden gelen toplara anından müdahale eden ve çıkışlarda sorun yaşamayan Uruguaylı yıldız eski günlerine geri dönüş sinyali verirken, Muslera'nın başarılı performansı teknik heyeti de bir hayli sevindirdi.

"KONSANTRASYON KAYBI YAŞIYORUM"

Daha 1 hafta önceye kadar kalede büyük problemler yaşayan Fernando Muslera'nın Göztepe maçından önce Fatih Terim'le kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hocasıyla beraber kaptanlık konusunu masaya yatıran 'Nado'nun' pazubandı takmak istemediği öğrenilirken, yıldız eldivenin gerekçe olarak 'konsantrasyon kaybı' sebebini gösterdiği ifade edildi.

TUDOR - MAICON KAVGASINA MÜDAHALE EDEMEDİ

Malatyaspor maçının devre arasında Igor Tudor'la - Maicon'un sert kavgasında bir şey yapamayan ve ağır tartışmayı sadece ayırarak geçiştirebilen Muslera'nın kaptanlığa sıcak bakmadığı belirtilirken, Fatih Terim'in bu duruma olumlu yaklaştığı ve ligin ikinci yarısında pazubandı Fernando'ya vereceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada