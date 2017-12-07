Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-1 yendiği maçta inanılmaz kurtarışların altına imza atan Tolga Zengin karşılaşmaya damga vurdu.

Tolga Zengin gösterdiği inanılmaz performansla sosyal medyada hem Türklerin hem de Avrupalıların konuştuğu isim haline geldi. Taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanan Tolga Zengin'e sürpriz ise Fernando Muslera'dan geldi.

6 YIL SONRA TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı meslektaşını bu harika performansının ardından instagram'da takibe aldı.

Ancak 2011 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Uruguaylı, aynı ligde mücadele ettiği meslektaşını 6 yıl sonra takip etmesi dikkat çekti. Muslera'nın bu hareketi, sosyal medyada konuşulan bir başka konu oldu.

Kaynak: haberinburada