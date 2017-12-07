MUSLERA'DAN 6 YIL SONRA ŞAŞIRTAN HAREKET
Türkiye'ye 6 yıl önce transfer olan Galatasaraylı Fernando Muslera, Leipzig maçı sonrasında Tolga Zengin'i Instagram hesabından takibe aldı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-1 yendiği maçta inanılmaz kurtarışların altına imza atan Tolga Zengin karşılaşmaya damga vurdu.
Tolga Zengin gösterdiği inanılmaz performansla sosyal medyada hem Türklerin hem de Avrupalıların konuştuğu isim haline geldi. Taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanan Tolga Zengin'e sürpriz ise Fernando Muslera'dan geldi.
6 YIL SONRA TAKİBE ALDI
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı meslektaşını bu harika performansının ardından instagram'da takibe aldı.
Ancak 2011 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Uruguaylı, aynı ligde mücadele ettiği meslektaşını 6 yıl sonra takip etmesi dikkat çekti. Muslera'nın bu hareketi, sosyal medyada konuşulan bir başka konu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
- İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
- Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
- Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
- Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar