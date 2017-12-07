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Muslera'dan 6 yıl sonra şaşırtan hareket

MUSLERA'DAN 6 YIL SONRA ŞAŞIRTAN HAREKET

Türkiye'ye 6 yıl önce transfer olan Galatasaraylı Fernando Muslera, Leipzig maçı sonrasında Tolga Zengin'i Instagram hesabından takibe aldı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket(5/10)1

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-1 yendiği maçta inanılmaz kurtarışların altına imza atan Tolga Zengin karşılaşmaya damga vurdu.

Tolga Zengin gösterdiği inanılmaz performansla sosyal medyada hem Türklerin hem de Avrupalıların konuştuğu isim haline geldi. Taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanan Tolga Zengin'e sürpriz ise Fernando Muslera'dan geldi.

6 YIL SONRA TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı meslektaşını bu harika performansının ardından instagram'da takibe aldı.

Ancak 2011 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Uruguaylı, aynı ligde mücadele ettiği meslektaşını 6 yıl sonra takip etmesi dikkat çekti. Muslera'nın bu hareketi, sosyal medyada konuşulan bir başka konu oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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