Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Muslera'dan ayrılık sinyali: Oturulur ve konuşulur

MUSLERA'DAN AYRILIK SİNYALİ: OTURULUR VE KONUŞULUR

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Karabükspor'u 7-0 yendiği maç sonrası transferle ilgili konuşan Muslera, "Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur" dedi.

Tarih : 04 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Muslera'dan Ayrılık Sinyali: Oturulur Ve Konuşulur(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerken maç sonu Fernando Muslera transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR AĞRI VAR"

"Sağlık ekibimize, doktorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrı vardı ama beni maça yetiştirdiler."

"ŞU ANDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Bir kontratım var ve hedefim kontratın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur. Şu anda böyle bir şey yok."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muslera  Dan  Ayrılık  Sinyali  Oturulur  Ve  Konuşulur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER