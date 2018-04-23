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Muslera'dan Volkan Demirel'in Çağrısına Sürpriz Beğeni
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Muslera'dan Volkan Demirel'in çağrısına sürpriz beğeni

MUSLERA'DAN VOLKAN DEMİREL'İN ÇAĞRISINA SÜRPRİZ BEĞENİ

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in taraftarı Antalya maçına davet ettiği paylaşımı beğendi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Muslera'dan Volkan Demirel'in Çağrısına Sürpriz Beğeni(6/10)2

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, Instagram hesabından taraftarları Antalyaspor maçına davet ederken sürpriz bir beğeni geldi.

"HEP BİRLİKTE KADIKÖY'E"

Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına, "Hep birlikte Kadıköy'e #fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da beğenmesi dikkat çekti.

Muslera'nın bunu yanlışlıkla yaptığına dikkat çeken Galatasaraylı taraftarlar da çeşitli yorumlarda bulundular

Fotoğrafı beğenenler arasında Göztepe'de top koşturan Selçuk Şahin de yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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