MUSLERA'DAN VOLKAN DEMİREL'İN ÇAĞRISINA SÜRPRİZ BEĞENİ
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in taraftarı Antalya maçına davet ettiği paylaşımı beğendi.
Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, Instagram hesabından taraftarları Antalyaspor maçına davet ederken sürpriz bir beğeni geldi.
"HEP BİRLİKTE KADIKÖY'E"
Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına, "Hep birlikte Kadıköy'e #fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da beğenmesi dikkat çekti.
Muslera'nın bunu yanlışlıkla yaptığına dikkat çeken Galatasaraylı taraftarlar da çeşitli yorumlarda bulundular
Fotoğrafı beğenenler arasında Göztepe'de top koşturan Selçuk Şahin de yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
- İsrail, Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıya Anında Karşılık Verdi
- Binlerce Kişi Aya Yorgi'ye Tırmandı! İpleri Koparmadan Götürenlerin Dileği Kabul Oluyor
- Ak Parti'li Vekilden Chp'den İyi Parti'ye Geçen Vekile: Dün Çok Ağlamaklıydın Canım Benim
- 3 Partinin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
- Emeklilik Düzenlemesinin Geri Çekildiği Nikaragua'da Yağma Başladı
- Suudi Arabistan, Yemen'de Düğünü Vurdu! Gelin Dahil 20 Kişi Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar