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muslera'dan yönetimi şoke eden istek!

MUSLERA'DAN YÖNETİMİ ŞOKE EDEN İSTEK!

Galatasaray yönetiminin sözleşme uzatmak istediği kaleci Fernando Muslera'dan şok eden talep geldi...

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:40
Puan Ver : Muslera'dan Yönetimi Şoke Eden İstek!(9/10)6


Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi. İstediği yeni rakam ise dudakları uçuklattı...



Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euroya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Muslera  Dan  Yönetimi  Şoke  Eden  İstek    haber

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