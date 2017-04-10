

Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi. İstediği yeni rakam ise dudakları uçuklattı...



Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euroya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında.







kaynak:sabah