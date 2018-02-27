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Müslim'in iadesinden korkan terör yandaşları, Çekya'da sokağa döküldü

MÜSLİM'İN İADESİNDEN KORKAN TERÖR YANDAŞLARI, ÇEKYA'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in iadesinden korkan terör yandaşları, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde PKK ve YPG paçavralarıyla gösteri yaptı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Müslim'in İadesinden Korkan Terör Yandaşları, Çekya'da Sokağa Döküldü(6/10)2

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, yakalandığı Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılacak. Bunu protesto eden bir grup ellerinde PKK ve YPG paçavraları ile, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde gösteri yaptı.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Müslim'in iadesinden korkan terör yandaşları, Çekya İçişleri Bakanlığı önünde ellerinde paçavralarla gösteri yaptı. Çekya'nın bugün vereceği karar merakla bekleniyor.

TAKAS İDDİALARI YALANLADI

Çek medyası, Türkiye ile Çekya'nın takas konusunda görüştüğünü, Müslim'e karşılık Türkiye'de tutuklu bulunan iki Çekya vatandaşının iade edileceğini iddia etmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklama ile bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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