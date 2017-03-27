MÜSLÜMAN KADINLARDAN LONDRA'DA İNSAN ZİNCİRİ
İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen silahlı saldırının ardından Müslüman kadınlar el ele tutuşarak Westminster Köprüsü üzerinde saldırıda hayatını kaybedenleri andı.
Umudun sembolü olarak görülen mavi renkli başörtüleriyle Westminster Köprüsü üzerine gelen Müslüman kadınlar ele ele tutuşarak dünyaya birlik mesajı verdi.
5 dakika boyunca kadınlar köprünün üzerinde saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Organizayonun "Kadınlar Yürüyüşü" platformuna üye kadınlar tafaından gerçekleştirildiği belirtiliyor.
kaynak:milliyet
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