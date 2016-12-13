MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEK İSTİYORUM DİYE BAĞIRIP BIÇAKLADI
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda "Müslüman öldürmek istiyorum." diye bağıran saldırgan, bir kişiyi bıçakla yaraladı.
İngiliz polisi olayla ilgili 38 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıklarken, basında yer alan görgü tanığı ifadelerinde saldırganın "Müslüman öldürmek istiyorum", "Suriye'ye geri dön" ve "Müslümanlar… hepsini öldür." diye bağırdığı aktarıldı.
Görgü tanıkları saldırganın siyahi olduğunu ve saldırıdan önce bıçakla başörtülü bir yolcuyu da tehdit ettiğini anlattı.
Polis, öğleden sonra gerçekleşen saldırıda başından ve göğsünden yaralanan 40 yaşlarında bir erkeğin ambulansla hastaneye kaldırıldığını doğrularken, saldırganın ve kurbanın kimlik bilgileriyle ilgili bilgi vermedi.
kaynak:mynet
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