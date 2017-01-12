MÜSLÜMANLARIN GİTTİĞİ OKULA SİLAHLI SALDIRI
Hollanda'nın Amsterdam kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü yarıyıl tatilindeki ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.
As-Siddieq İslam Okulunun duvarına 8 mermi isabet ettiği, tatil dönemindeki okulun boş olması sebebiyle saldırının okulların açıldığı gün fark edildiği belirtildi.
Polisten yapılan açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğinin bilinmediği, olayın yılbaşı gecesinde heyecan yaşamak isteyen kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.
Polisin olayı soruşturduğu ifade edildi. Okulda eğitim gören çocuklardan birinin velisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada 8 mermi deliği gördüklerini belirterek, “Veliler ve öğretmenler kendilerini güvende hissetmiyorlar.” dedi.
kaynak:milliyet
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