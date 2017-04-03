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muş'ta 6 bin tl maaşla çoban aranıyor

MUŞ'TA 6 BİN TL MAAŞLA ÇOBAN ARANIYOR

Çoban bulmakta sıkıntı yaşayan sürü sahipleri çoban bulamazsa hayvanlarını satışa çıkartacak

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:06
Puan Ver : Muş'ta 6 Bin Tl Maaşla Çoban Aranıyor(10/10)12


Muş'taki sürü sahipleri, aylık 6 bin TL ücret karşılığında çoban arıyor.  Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, geçen yıl aylık 4 bin TL ücretle çoban bulamayınca bu yıl maaşı 6 bin TL'ye yükseltti.



Çobana maaşın yanı sıra peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı verileceğini dile getiren Bozbulut köyünde besicilik yapan Şerafettin Yakıcı, çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Aylık 6-7 bin lira maaş verildiği halde çoban bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Şerafettin Yakıcı, çoban bulamadıkları için kadın ve çocukların çobanlık yaptığını belirtti.



 



kaynak:milliyet








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