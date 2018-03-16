Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi
56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
G.Saray Antrenmanına Terim Damga Vurdu! Binlerce Kişi Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!
Alex De Souza Tribünde!
İngilizler, Galatasaray Taraftarını Konuşuyor!
Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü
Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife
Antalyaspor'dan Hayati 3 Puan!
Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
Yola Fırlayan Köpeği Tır'ın Altında Kalmaktan Kurtardı!
Adını Suriye'de Duymuştuk! Ahmedinejad Ünlü Generalden Yardım İstedi
Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı
Kadını Adım Adım Takip Edip Çantasını Çaldı! Kapkaç Anı Kamerada
Gs Tv'de Büyük Skandal! Taraftarın Hareketini Görenler Şaşkına Döndü

Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 36 yaralı

MUŞ'TA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 36 YARALI

Son dakika... Muş'ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.

Tarih : 16 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Muş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 36 Yaralı(8/10)4

Muş'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE NAKLİYE ARACI ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı otobüs ile Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı kargo şirketine ait nakliye aracı çarpıştı.

YARALILAR MUŞ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki sivil araçlarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muş  Ta  Feci  Kaza  1  Ölü  36  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER