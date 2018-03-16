MUŞ'TA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 36 YARALI
Son dakika... Muş'ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.
Muş'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ İLE NAKLİYE ARACI ÇARPIŞTI
Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı otobüs ile Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı kargo şirketine ait nakliye aracı çarpıştı.
YARALILAR MUŞ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki sivil araçlarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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