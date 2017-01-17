Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı
Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor
Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!
Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranında Büyük Artış!
Gece Uyanmanızın Nedeni Bunlar Olabilir
Cinsel İstismarla Suçlanan Kocasını Böyle Savundu!
Abd'den Diplomatlarımıza Ajanlık Teklifi Arttı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar
Şanlıurfa Siverek'te Kesilmiş 4 Eşek Kafası Bulundu
Demirtaş İçin 142, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis İstemi
İzmir'de Cinayet: 4 Ölü!
'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı
Denizli'de 31 Polis Fetö'den Gözaltında
Kıbrıs Müzakereleri Yarın İsviçre'de Devam Edecek
Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Milyonlarca Emekli İçin Tarihi Karar!
Aziz Yıldırım'a Pfdk'dan 45 Gün Ceza!
Trump, Kızı Ivanka'yı Başkasıyla Karıştırdı!
Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!
Siyah Beyaz Ve Renkli Filmlerin Adresi

muş'ta fetö operasyonu 4 tutuklama

MUŞ'TA FETÖ OPERASYONU 4 TUTUKLAMA

MUŞ'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamısında, 2'si Milli Eğitim müfettişi, 4 kişi tutuklandı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:20
Puan Ver : Muş'ta Fetö Operasyonu 4 Tutuklama(7/10)7


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak günleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.



Hazineye ait arazide okul ve spor tesisleri yapmak şartı ile tahsis edilen ama gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporu ile gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle usulsüzlük yaparak Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılması ile ilgili olarak 8 kişi yakalandı.



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Muş  Ta  Fetö  Operasyonu  4  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER