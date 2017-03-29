MUSTAFA BALBAY 'HAYIR' TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bağlama çalarak vatandaşlarla birlikte 'Hayır' isimli bir türkü söyledi
Referanduma sayılı günler kala, siyasi partilerin etkinlikleri de arttı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi de tüm kadroları ile 'Hayır' kampanyasını yürütürken İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bağlama çalarak türkü söyledi. Balbay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "#HAYIR'ı türkülerle de anlatacağız." dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar