MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN ÖNDERLİĞİNDE BASILAN TAVUK ÇİFTLİĞİNDE 1 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ!
Sakarya'da, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın önderliğinde basılan tavuk çiftliğinde 1 ton eroin ele geçirildi. Çıkarılan eroinin son 15 yıldır karada ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde (26 Temmuz 2017), Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri de operasyona destek verdi.
MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONDA, BİNALAR ARASINDA TÜNELLERLE BAĞLANTI KURULDU
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonda polisler çiftliğe giden yolu ulaşıma kapattı. Narkotik polisleri uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte arama yaptı. Operasyonda binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edildi.
1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çiftlikte kurulan imalathanede eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildiği öğrenildi.
SON 15 YILDIR KARADA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTARDA EROİN
Bu operasyonla, son 15 yılda karada en büyük miktarda eroinin ele geçirildiği bildirilirken, operasyonla ilgili açıklamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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