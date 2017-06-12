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mustafa ceceli, oğluyla fotoğrafını paylaştı

MUSTAFA CECELİ, OĞLUYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Amerika'dan dönen Mustafa Ceceli oğlu Arın'la hasret giderdi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:52
Puan Ver : Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı(10/10)11


Sinem Ceceli'yle olan dokuz yıllık evliliğini geride bıraktığımız haftalarda sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve bu yüzden de yoğun bir şekilde eleştirilen Mustafa Ceceli, gündemden biraz uzak kalmak adına Amerika'ya uçmuştu. Vereceği konserler nedeniyle yurda dönüş yapan Ceceli'nin ilk durağı oğlu Arın'ın yanı oldu.



 



kaynak:sözcü








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