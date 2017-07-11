Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, dün Selin İmer'le sadece yakın çevresinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girdi.

SADECE AİLE ÜYELERİ DAVET EDİLDİ

Çubuklu Vadi Konaklarında sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler aldı. Sitenin güvenlikleri gazetecilere kuş uçurmazken, kiralanan villa davetlilerin dışında kimseye söylenmedi.

YURT DIŞINA TATİLE GİDECEKLER

Öte yandan nikahla ilgili ne Ceceli, ne de İmer sosyal medya hesaplarından tek bir kare bile paylaşmadı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in nikah sonrası yurt dışı tatiline gideceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada