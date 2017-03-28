

Mustafa Ceceli'nin Aston Martin hayali sonunda gerçek oldu. Lüks araç tutkunu Mustafa Ceceli, Aston Martin DB11'i almak için ödediği ücretle dudak uçuklattı. Mustafa Ceceli bu otomobile tam tamına 2.5 milyon lira ödedi.











kaynak:vatandanhaber



