Mustafa Denizli, Cnn Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında açıklamalar yaptı.

Denizli, Arda Turan'la Barcelona'da yaptığı görüşme hakkında, "Arda Turan Çin'den çok ciddi teklif aldığını söyledi. Barcelona'dan aldığının iki katından fazlasını teklif ettiler, 'kabul etme' dedim. Barcelona'da onunla saatlerce konuştuk. Kendisine Barcelona'dan ayrılmamasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada