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MUSTAFA DENİZLİ: MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF GELMEDİ, GELİRSE DÜŞÜNÜRÜZ


Mustafa Denizli: Milli Takım'dan Teklif Gelmedi, Gelirse Düşünürüz
Tarih : 29 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Mustafa Denizli: Milli Takım'dan Teklif Gelmedi, Gelirse Düşünürüz(10/10)6

CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan Mustafa Denizli, Milli Takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından spor kamuoyunda Terim'in haleflerinden biri olarak görülen Mustafa Denizli, TFF'den kendisine bir teklif gelip gelmediğiyle alakalı soruyu yanıtladı.

"BANA TEKLİF GELMEDİ"

Yaşananları beklenmedik bir hadise olarak nitelendiren tecrübeli hoca, "Ani yaşanan durumlarda spekülasyonlar çıkması doğal. Çünkü hazırlıksız yakalanıyorsunuz ve planlarınız yok. Ancak şunu açık bir şekilde söylemeliyim ki bana bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELENE KADAR KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Teklif alırsa ne cevap verir konusunu da aydınlatan Denizli, "Olmamış bir şey için konuşmak doğru değil. Teklifin içeriği yani şartları çok önemli. Eğer bir istek gelirse cevabımı veririm ama gelene kadar konuşmak doğru değil" yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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