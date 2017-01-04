'terör Saldırıları Türkiye'de Tatil Planımızı Etkilemez'
Gıda Fiyatları Düşüyor
Egzama Nasıl Tedavi Edilir?
Ankara'da Yangın
Cerabluslu Çocuklar Türkçe De Öğrenecek
Reşat Petek: 141 Kişiyi Dinledik
Galaxy A 2017 Su Geçirmezlik Ve 16 Mp Kamera İle Geliyor
Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması
Meteoroloji, İstanbul'da Cuma Günü Kar Yağışının Beklendiğini Duyurdu
Bakan Çavuşoğlu: Teröristin Kimliği Belirlendi
Almanya Yeni Yıl Hediyesi Olarak Ücretsiz Enerji Verdi
Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi'nden Daha Ucuz
Foxconn, Lcd Ekran Üretimine 9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
Akdeniz'de 3.9, Kaş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Versiyon Moto X Görüntüleri Sızdırıldı
Brother Mfc-L5755Dw İnceleme
Eyeque Göz Bozukluğunu Tespit Eden Telefon İçin Çalışıyor
Hazal Kaya Ekranlara Geri Dönüyor
Sıcak İçecekler Dişlerde O Problemi Tetikliyor!
Fenerbahçe, Mehmet Ekici İle Anlaştı

mustafa koç'un ‘kendine saklamadığı' sessiz dünya'sı

MUSTAFA KOÇ'UN ‘KENDİNE SAKLAMADIĞI' SESSİZ DÜNYA'SI

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Koç Holding Başkanı Mustafa Koç'un deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:19
Puan Ver : Mustafa Koç'un ‘Kendine Saklamadığı' Sessiz Dünya'sı(7/10)5


21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding Başkanı Mustafa Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı.



Ünlü Fransız deniz adamı ve kâşif Jacques Yves Cousteau'nun “Bir adam sebebi ne olursa olsun olağanüstü bir hayat yaşama şansına sahip olmuşsa, onu kendine saklama hakkı yok” özdeyişinin yer aldığı Assouline imzalı “Silent World Mustafa V. Koç” isimli kitapta, Mustafa Koç'un dünyanın çeşitli denizlerinde çektiği birbirinden renkli ve güzel fotoğrafları bulunuyor.



Kitap Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve iki kızı Esra ve Aylin Koç tarafından arşivinde bulunan binlerce fotoğraf arasından tek tek seçilerek hazırlandı. Caroline Koç, kitabın girişinde eşi Mustafa Koç'un bu derin tutkusunu anlatırken, “Eşim Mustafa dalmaya âşıktı. Dalmak ona dış dünyadaki her şeyi unutturur ve tanıklık ettiği deniz altındaki eşsiz doğanın mutluluğunu yaşatırdı” diyor.



Kızı Aylin Koç kitap için, annesi ve kardeşiyle birlikte yazdığı önsözde, “Babamın iş hayatı çok katıydı. Tüm saatleri önceden planlanmıştı. O nedenle bir telefonla ya da toplantıyla kesilmeyecek olan deniz altındaki özgür dünyayı çok severdi” diyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mustafa  Koç  Un  ‘Kendine  Saklamadığı    Sessiz  Dünya      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER