Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

mustafa topaloğlu eşi derya topaloğlu'nu hastanelik etti!

MUSTAFA TOPALOĞLU EŞİ DERYA TOPALOĞLU'NU HASTANELİK ETTİ!

İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 11:38
Puan Ver : Mustafa Topaloğlu Eşi Derya Topaloğlu'nu Hastanelik Etti!(6/10)7


İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.



Derya Topaloğlu fotoğrafların altına şu notu düştü:



"Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin"



Ağır bir operasyon geçiren ve şu sıralar ailesinin yanında olan Derya Topaloğlu, Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. 'Yanına gidersem beni öldürecek' diyen Topaloğlu şunları söyledi:



"15 yıldır aynı evin içindeyiz.Onun ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Daha ilk eşinden gidip boşanamadı ki, benimle nikah yapsın. Bir şey diyemiyorum. Hala şoktayım, yaşadığım olayın şokundayım. Annemle babamın evindeyim. Ben kendisiyle bu olay başıma geldiğinden beri hiç telefonla dahi konuşmadım. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çıkar. Üzerime kayıtlı hiçbir şeyim yok. 'Topaloğlu' soyadını mahkeme kararıyla aldım. İlk çocuğum doğduğunda okula başlarken sorun yaşamasın diye mahkeme kararıyla aldığım bir soyisim. Çocuklarımla konuşuyorum. İyi değiller. Benim yanıma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir şey var onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacı var. Daha önce de çocuklarımın gözü önünde çok dayak yedim. Hiç haberim yokken, habersizce vurdu bu yumruğu. Kendisi zaten rahatsız. 66 yaşında ve çok ciddi tedavi görmesi lazım. Çocuklara şiddet uygulayıp, uygulamadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bunlar çok çirkin şeyler. Yanımda arkadaşlarım, gören şahitlerim var. Ben canımı yolda bulmadım, asla dönmem. "



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Mustafa  Topaloğlu  Eşi  Derya  Topaloğlu  Nu  Hastanelik  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER