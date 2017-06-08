Televizyon ekranlarının fenomen yapımlarının başında gelen Survivor isimli yarışmaya katılan ve çok konuşulan Mustafa Topaloğlu, yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı.



Yayın hayatına kaliteli röportajlarıyla devam eden İstanbul Days guide dergisi adına Süha Baki ile röportaj yapan Topaloğlu “Acun Ilıcalı beni yeni sezonda yapacağı Survivor all star kadrosunda görmek istiyorsa haftalık 1.000.000. Dolar verecek yoksa gitmem” dedi.



Aynı röportajda sıfır egosunun olduğunu da ifade eden sevilen sanatçı Mustafa Topaloğlu, yaptığı röportajla Acun Ilıcalı 'ya mesajını da yolladı. Mustafa Topaloğlu röportajını kapağa taşıyan İstanbul Days guide, 7.000 baskıyı usta sanatçının haberiyle hızla eritiyor.







kaynak:adagazetesi