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Mustafa'yı çıldırtacak mesaj! Boşanmadan, eski aşkı peşine düştü

MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK MESAJ! BOŞANMADAN, ESKİ AŞKI PEŞİNE DÜŞTÜ

Mustafa Sandal ile Emina Sandal'ın boşanma kararlarının ardından iddialar peş peşe geldi. Bu sefer de Emina'ya, eski aşkının dön çağrısı yaptığı konuşuluyor.

Tarih : 02 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Mustafa'yı Çıldırtacak Mesaj! Boşanmadan, Eski Aşkı Peşine Düştü(6/10)2

Mustafa Sandal'ın 10 yıllık eşi, Boşnak kökenli şarkıcı Emina Sandal'dan boşanması Sırp magazin basınında "Emina eski sevgilisi Marko Miskovic'e dönüyor." şeklinde yer almıştı. İddiayı yalanlayan Emina hakkında yeni dedikodular çıktı.

"BİZİ BABAM AYIRDI AMA SEN BENİM KADERİMSİN"

Bu kez Sırp Dergisi 'Alo!' ayrılık hakkında yeni bir iddia ortaya attı. 'Alo!' adlı magazin dergisi, Marko Miskovic'in babasının Emina'yı istemediğini, çiftin aile baskısı yüzünden ayrıldığını yazdı. Haberdeki şu detaylar da dikkat çekti: "Marko, Emina'ya 'Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin. Yeniden denemeliyiz' diye mesaj attı. Emina Sandal da eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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