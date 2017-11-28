MÜSTAKBEL ELTİ BEĞENİDE REKOR KIRIP KATE MİDDLETON'U KATLADI
İngiltere'de Kraliyet ailesine girmeye hazırlanan oyuncu Markle'ın, Kraliyet hesabından paylaşılan fotoğraflarının aldığı beğeni, eltisi Kate Middleton'ın beğeni sayısını dörde katladı.
İngiltere Prensi Harry ile oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ın evlilik kararları kraliyet ailesinin resmi Instagram ve Twitter hesaplarından duyruldu.
Müstakbel eltinin fotoğrafları, Prens Wİlliam'ın eşi Kate Middleton'ın paylaşımlarının aldığı beğeniyi ikiye katladı.FOTOĞRAFLARIYLA KRALİYET HESABINDA YER ALDI
Müstakbel gelin, saraya girmeden ilk olarak ailenin sosyal medya hesaplarında müstakbel kocası Prens Harry ile çekilen fotoğraflarıyla birlikte yer aldı.MÜSTAKBEL ELTİSİNİ İKİYE KATLADI
Özellikle Kraliyet Ailesi'nin resmi Instagram hesabından evlilik yolunda olduklarını resmen ilan eden çiftin fotoğrafları beğeni rekoru kırdı.
Resmi hesaplardan Kate Middleton ve Prens William'ın paylaşımları 50 bin dolayında beğeni alırken, müstakbel elti Meghan Markle'ın fotoğrafları 200 binin üzerinde beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
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