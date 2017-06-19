Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

muştalı gasp çetesi polis tarafından yakalandı

MUŞTALI GASP ÇETESİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

İSTANBUL'da banka ve kuyumcu kent çıkışlarında takip ederek yüklü miktarda para taşıdığını tespit ettikleri kişilerin otomobillerinin önünü keserek muştayla döven ve paralarını çalan Gürcistan uyruklu 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 16:40
Puan Ver : Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı(7/10)5


İSTANBUL'da banka ve kuyumcu kent çıkışlarında takip ederek yüklü miktarda para taşıdığını tespit ettikleri kişilerin otomobillerinin önünü keserek muştayla döven ve paralarını çalan Gürcistan uyruklu 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri 5 olayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YAKLAŞIK BİR YILDIR ÇALIYORLARDI



İstanbul'da 26 Temmuz 2016 tarihinde Bağcılanr'da bankadan para çeken E.S. adlı vatandaş, bir süre sonra silahlı ve maskeli şahısların saldırısına uğradı. Şüpheliler E.S.'yi darp ettikten sonra içinde 154 bin lira bulunan çantasını alarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma açarken şüpheliler 5 ay sonra bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Başakşehir'de bir bankadan 300 bin lira çeken K.K.'nın peşine düşen şüpheliler, araçlarıyla önünü kestikleri mağdurun çantasını gasp ederek kaçtılar. 27 Nisan 2017 tarihinde şüpheliler bu kez Kuyumcu kentte altın bozduran R.K. adlı vatandaşı gasp ettiler. Şüpheliler mağdurun 260 bin lirasını çalarak kaçtı. Son olarak 12 Haziran 2017 tarihinde yine kuyumcukent çıkışından takip ettikleri mağdur D.S.'yi önce muşta ile döverek darp eden, ardından bıçaklayarak hafif yaralayan şüpheliler 50 bin EURO'yu çalarak kaçtılar.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Muştalı  Gasp  Çetesi  Polis  Tarafından  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER