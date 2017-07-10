Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, kanlı terör örgütü DEAŞ'tan 265 gün süren bir operasyonla kurtarıldı. Haziran 2014'te şehri işgal eden terör örgütünün kökünün kazınması, tüm Irak'ta gösterilerle kutlandı.

Başkent Bağdat, Basra ve Musul'da sokaklara çıkan kalabalıklar, ellerinde Irak bayraklarıyla sloganlar atıp dans etti. Bağdat'ta araç konvoyları oluşturulurken, eller zafer işaretleriyle gökyüzüne kalktı.

Uluslararası haber ajanslarının geri alınması haftalar süren dar sokaklarla kaplı Eski Şehir'in içinden geçtiği fotoğraflarda, çok sayıda terörist cesedi dikkat çekiyor. Irak askerleri, üstleri yorgan ve battaniyelerle örtülen cesetlerin yanından burunlarını kapatarak geçebildi. Yerel kaynaklar, sokaklara saçılan cesetlerin kokusunun birkaç yüz metre ileriden hissedildiğini aktarıyor.

AYNI YERDE ZAFER POZU

Musul'dan geçilen bir başka fotoğraf ise, terör örgütüne yanıt niteliğinde. DEAŞ kenti işgal ettikten sonra, bir militan elinde siyah bayrak ve silahla poz vermişti. Dün aynı noktada benzer pozu, bu kez elinde Irak bayrağı tutan bir Musullu zafer işareti yaparak verdi.

YENİ HEDEF TELAFER

Musul'da bulunan BBC savunma muhabiri Jonathan Beale, zafer ilanını Irak için çok önemli bir an olarak tanımlıyor. Teröristlerin kentten çıkarılmasının dokuz ay sürdüğünü belirten Beale, Musul'daki yenilginin DEAŞ'ın Irak'taki varlığının sona ermesi anlamına gelmediğini hatırlatıyor.

Zira, Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer, Kerkük'ün batısındaki Havice ile ülkenin Suriye sınırındaki geniş bir alan halen DEAŞ'ın kontrolünde. Yeni hedef, teröristlerin söz konusu noktalardan temizlenmesi.

1 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Birleşmiş Milletler, Şubat ayından bu yana operasyonun sürdüğü kentin batı yakasındaki altı mahallenin tamamen enkaza döndüğünü bildiriyor. Batı yakasındaki 44 mahalleden 22'si ise kısmen tahrip oldu.

Musul'un temel altyapısının yeniden kurulması bile yüz milyonlarca doları bulması bekleniyor. Tahminler, kentin imar edilmesinin 1 milyar doları aşacağı yönünde.

Uluslararası yardım kuruluşları, savaş öncesi 1,8 milyon olan nüfusu barındıran Musul'da yaşayanların yaklaşık yarısı 2014'ten bu yana evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halihazırda yüzbinlerce Musullu ya göçmen kamplarında ya da akrabalarının yanında yaşıyor.

AB'DEN DESTEK SÖZÜ

Avrupa Birliği (AB)'ne göre, Musul'un kurtarılması DEAŞ'a karşı önemli bir etabın tamamlanması. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Irak halkının, yönetiminin ve zafer için hayatlarını feda eden askerlerin cesaretlerini takdir ettiklerini vurgulayarak, Musul'un yeniden ayağa kaldırılması için AB'nin destek vereceğini söyledi.

İRAN'DAN KUTLAMA

Musul zaferi, İran'da da yankı buldu. Tahran yönetimi, cesur Irak halkını ve hükümetini Musul'un terör milisinden kurtarılmasından dolayı tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından birlik olmaları halinde Iraklıların bütün hedeflerine ulaşabileceklerini dile getirdi.

DÖNÜM NOKTASI

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonda son olarak Eski Şehir bölgesindeki El Nuri Camii Haziran ayı sonunda kurtarıldı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

AYLAR SÜRDÜ

Büyük operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 5 bine yakın asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 17 bini geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DEAŞ'lının bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonu hızlı bir şekilde ilerlese de Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ilerleme neredeyse durdu. Ordu birlikleri, aylarca Eski Şehir'i kurtarmak için savaştı.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ YİTİRDİ

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 KITA, 30'U AŞKIN ÜLKE

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada