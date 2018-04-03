Irak'ın Musul kentinde 3 bin yıllık "kanatlı boğa" heykeli bulundu. DEAŞ'ın elinden kurtarıldığından bu yana bölgede arkeolojik çalışmalar yapılıyor.

Irak'taki Gılgamış Tarihi Eserleri Koruma Merkezi Müdürü Faysal Ceber, yaptığı açıklamada, "Ben ve arkeolog arkadaşım Leyla Ahmed, Musul'un doğu kesiminde Yunus Peygamber türbesi yakınlarında Tel Tube'deki tarihi mekanda kanatlı boğa heykeli bulduk." dedi.

DEAŞ'DAN KURTARILDIĞINDAN BERİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından bu tarihi bölgeyi Irak güçlerine karşı savaşında tüneller için kullandığını belirten Ceber, kentin DEAŞ'ın elinden kurtarıldığından bu yana bölgede arkeolojik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ceber, bölgenin heykel bulunduktan sonra güvenlik çemberine alınarak kapatıldığını ve şu an Kültür Bakanlığından yetkililerin beklendiğini aktardı.

ASUR UYGARLIĞININ BAŞKENTİ

Günümüzde Musul kentinin içinde bulunduğu Ninova bölgesi, Asur uygarlığının başkenti olmuştur. Mezopotamya'da kurulan önemli medeniyetlerden birine mensup Asurlular, insan başlı kanatlı boğa heykelleri yapmıştır.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak ordusu, kenti yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonlar sonucu Temmuz 2017'de geri almıştı. Aralık ayında da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "DEAŞ'ın ülkede tamamen temizlendiğini" duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada