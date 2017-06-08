MUSUL'DAN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER GELDİ!
Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu...
Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu... Cesetlerinin gözleri ve elleri bağlanmış. İnsan hakları uzmanları cesetlerin DEAŞ'lılara ait olduğunu ve Irak güçlerince infaz edilmiş olabileceğini iddia ediyor... BM ise 231 sivilin DEAŞ tarafından katledildiğini açıkladı...
Musul'un güneyinde bir tarlaya atılmış halde 15 erkek cesedi bulundu... Cesetlerinin gözleri ve elleri bağlanmış. İnsan hakları uzmanları cesetlerin DEAŞ'lılara ait olduğunu ve Irak güçlerince infaz edilmiş olabileceğini iddia ediyor... BM ise 231 sivilin DEAŞ tarafından katledildiğini açıkladı...
ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLI
Terör örgütü DEAŞ'a karşı amansız bir savaş verilen Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'dan, dehşete düşüren fotoğraflar geldi.
Uluslararası ajanslar araçların seyrek geçtiği bir tarlada elleri ve gözleri bağlı 15 erkeğe ait cesedin bulunduğunu bildirdi...
Tarlaya rastgele bırakılan cesetlerin çevresinde ise çok sayıda mermi kovanı bulunduğu da kaydedildi...
kaynak:superhaber
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