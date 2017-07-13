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MUSUL'U KAYBEDEN DAEŞ, TELAFER'İ 'BAĞIMSIZ DEVLET' İLAN ETTİ


Musul'u Kaybeden DAEŞ, Telafer'i 'Bağımsız Devlet' İlan Etti
Tarih : 13 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Musul'u Kaybeden Daeş, Telafer'i 'bağımsız Devlet' İlan Etti(7/10)3

DAEŞ militanları, Ninova bölgesinde yer alan Telafer kasabasını 'halifelikten bağımsız bir devlet' ilan ettiğini duyurdu.

Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun haberine göre, Telafer'deki DAEŞ liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.

YÖNETİCİLERİN BİR HÜKMÜ YOK

Kaynakların anlattığına göre, Telafer şu anda Arap ve yabancıların elinde, yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.

Musul'un 50 kilometre batısında yer alan Telafer, DAEŞ militanları tarafından 2014'te ele geçirilmişti.

Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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