MUSUL'U KAYBEDEN DAEŞ, TELAFER'İ 'BAĞIMSIZ DEVLET' İLAN ETTİ
DAEŞ militanları, Ninova bölgesinde yer alan Telafer kasabasını 'halifelikten bağımsız bir devlet' ilan ettiğini duyurdu.
Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun haberine göre, Telafer'deki DAEŞ liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.
YÖNETİCİLERİN BİR HÜKMÜ YOK
Kaynakların anlattığına göre, Telafer şu anda Arap ve yabancıların elinde, yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.
Musul'un 50 kilometre batısında yer alan Telafer, DAEŞ militanları tarafından 2014'te ele geçirilmişti.
Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başörtülü Öğrenciye Tekme Atmıştı, "Kendimi Kontrol Edemiyorum" Diye Savunma Yaptı
- Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
- Görme Engelli Fulya, Lys'de 5 Puan Türünde Türkiye Birincisi Oldu
- Acil Serviste 'sms' Dönemi! Hasta Yakınları Her An Bilgilendirilecek
- İstanbul'da Ohal Komisyonu İçin Başvurular 17 Temmuz'da Başlıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar