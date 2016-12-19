

Irakta Musulu terör örgütü DEAŞtan kurtarma operasyonu nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 120 bini geçtiği bildirildi.







Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musulda yaşanan askeri operasyonlardan dolayı yerinden edilenlerin sayısı dün itibarıyla 120 bini aştı." dedi.







Nevruz, bakanlık olarak sığınmacılara insani yardım ulaştırma ve barınmaları için yeni çadır kentler kurma konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.







Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf, önceki gün yaptığı açıklamada evlerini terk edenlerin sayısının 118 bine ulaştığını ifade ederek, "Şimdilik kurulu kamplarımızda 120 bin kişiyi kabul edebilecek kapasitemiz var. Bu sayının karşılanması için hazırlıklarımız aralıksız sürüyor." demişti.







Musulu DEAŞtan kurtarma operasyonu, 17 Ekimden bu yana devam ediyor.







kaynak:habertürk