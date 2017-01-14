Msb'den Emekli Subay Ve Astsubaylara Görev
Pkk Sincar'da Yeni Üsler Kuruyor
Amerika Irak'taki Üssü'ne Dört Bin Asker Gönderdi
Seren Serengil'in Eski Eşine Silahlı Saldırı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Araç Sahipleri Dikkat! Daha Az Ödeyebilirsiniz...
132 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Olcay Şahan, Beşiktaş'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu'nun Onayı Olmadan Başlatılmaz
Yaşınıza Göre İdeal Uyku Saatiniz...
Musul'un Güneydoğusu Deaş'tan Temizlendi
Şehit Polis Sekin Daha Önce De Canlar Kurtarmış
16-17 Bin Kişiye Yeşil Pasaport Verilecek
Adana'da Valilik Binasına Saldıran Teröristin Kimliği Belirlendi
Aranan 3 Pkk'lı Teslim Oldu
Kuş Gribi Kabusu Geri Mi Dönüyor
İdlib'de Pazar Yerine Hava Saldırısı!
İstanbul Havalimanlarını 90 Milyon Yolcu Kullandı
Demet Akalın İle Demet Şener Pişti Oluyordu!
8 Günde 3 Kritik Maç

musul'un güneydoğusu deaş'tan temizlendi

MUSUL'UN GÜNEYDOĞUSU DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ

Irak ordusunun, Musul'un güneydoğusundaki tüm yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığı belirtildi

Tarih : 14 Ocak 2017, 13:27
Puan Ver : Musul'un Güneydoğusu Deaş'tan Temizlendi(9/10)7


Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.



Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.



Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Musul  Un  Güneydoğusu  Deaş  Tan  Temizlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER