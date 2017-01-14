MUSUL'UN GÜNEYDOĞUSU DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ
Irak ordusunun, Musul'un güneydoğusundaki tüm yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığı belirtildi
Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.
Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.
Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.
kaynak:habertürk
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