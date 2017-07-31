TFF'nin, Beşiktaş ile görüşmeden ve takımdan hiçbir onay almadan, teknik direktör Şenol Güneş'i, Milli Takım'ın başına getirme yetkisi bulunuyor.

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından gözler bir anda Şenol Güneş'e çevrildi. Şenol Güneş'i öncelikli olarak 4 maçlık göreve getirmeye planlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Beşiktaş ile hiç görüşmeden ve siyah-beyazlı kulübün hiçbir onayını" almadan Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına getirmesi yetkisi bulunuyor.

İSTEDİĞİ ANDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GETİREBİLİRLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamların statüsü ve çalışma talimatının ilgili "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesine göre futbol federasyonu görev yapan istediği teknik adamı her iki takımı da çalıştırma şartıyla göreve getirebileceğini yatıyor.

İlgili maddede şu ifadeler yer alıyor; "TFF acil ve gerekli gördüğü halleder yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir"

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada