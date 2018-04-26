Dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Wembley Stadı İngiltere'nin Fulham takımının da sahibi olan milyarder iş adamı Shahid Khan'a 1 milyar pounda (5,6 milyar TL) satılabilir.

The Sun'da yer alan habere göre FA şefleri İngiliz futbolunun evi sayılan Wembley Stadyumunu satmaya hazırlanıyor. Wembley Stadı'nı alacağı konuşulan Amerikalı multi-milyoner Shahid Khan aynı zamanda NFL liginde mücadele eden Amerikan futbolu takımı Jacksonville Jaguars'ın da sahibi.

Khan aynı zamanda İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Fulham'ın da sahibi.

Kaynak: haberinburada