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Müthiş Stat 5,6 Milyar Tl'ye Satılıyor
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Müthiş stat 5,6 milyar TL'ye satılıyor

MÜTHİŞ STAT 5,6 MİLYAR TL'YE SATILIYOR

İngiliz ekibi Fulham'ın sahibi Shahid Khan, İngiliz futbolunun evi satılan Wembley Stadını 5,6 milyar TL'ye satın alıyor.

Tarih : 26 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Müthiş Stat 5,6 Milyar Tl'ye Satılıyor(6/10)2

Dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Wembley Stadı İngiltere'nin Fulham takımının da sahibi olan milyarder iş adamı Shahid Khan'a 1 milyar pounda (5,6 milyar TL) satılabilir.

The Sun'da yer alan habere göre FA şefleri İngiliz futbolunun evi sayılan Wembley Stadyumunu satmaya hazırlanıyor. Wembley Stadı'nı alacağı konuşulan Amerikalı multi-milyoner Shahid Khan aynı zamanda NFL liginde mücadele eden Amerikan futbolu takımı Jacksonville Jaguars'ın da sahibi.

Khan aynı zamanda İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Fulham'ın da sahibi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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