MÜTHİŞ STAT 5,6 MİLYAR TL'YE SATILIYOR
İngiliz ekibi Fulham'ın sahibi Shahid Khan, İngiliz futbolunun evi satılan Wembley Stadını 5,6 milyar TL'ye satın alıyor.
Dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Wembley Stadı İngiltere'nin Fulham takımının da sahibi olan milyarder iş adamı Shahid Khan'a 1 milyar pounda (5,6 milyar TL) satılabilir.
The Sun'da yer alan habere göre FA şefleri İngiliz futbolunun evi sayılan Wembley Stadyumunu satmaya hazırlanıyor. Wembley Stadı'nı alacağı konuşulan Amerikalı multi-milyoner Shahid Khan aynı zamanda NFL liginde mücadele eden Amerikan futbolu takımı Jacksonville Jaguars'ın da sahibi.
Khan aynı zamanda İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Fulham'ın da sahibi.
Kaynak: haberinburada
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