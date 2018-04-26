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Müthiş teklif ortaya çıktı: Tek maç için 50 milyon dolar

MÜTHİŞ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI: TEK MAÇ İÇİN 50 MİLYON DOLAR

ABD'li boksör Deontay Wilder, dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'ya tek maç için 50 milyon dolarlık teklifte bulundu.

Tarih : 26 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Müthiş Teklif Ortaya Çıktı: Tek Maç İçin 50 Milyon Dolar(8/10)4

ABD'li boksör Deontay Wilder, İngiliz boksör Anthony Joshua'ya bir maçlık dudak uçuklatan bir öneride bulundu. Deontay Wilder, Anthony Joshua'ya tek bir maç için tam 50 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Ayrı organizasyonlarda dünya şampiyonu olan ve henüz yenilgi almayan iki boksörün menajerleri, rövanşı olmayacak bir maç için iletişime geçti.

TEK MAÇ İÇİN 50 MİLYON DOLAR

Dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Deontay Wilder ve Anthony Joshua, ayrı organizasyonların sporcuları olmalarına rağmen yakın zamanda karşı karşıya gelebilir. WBC ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder, IBF ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'ya resmi olmayan tek bir maç için 50 milyon dolar önerdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi ileten Deontay Wilder'a cevap veren Anthony Joshua, "Hadi yapalım" şeklindeki mesajı ile boksseverleri heyecanlandırdı.

JOSHUA'NIN MENAJERİ RESMİ TEKLİF BEKLİYOR

Deontay Wilder'ın menajeri Shelly Finkel, Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn'a mail ile teklif sunduklarını ve yanıt beklediklerini açıkladı. Anthony Joshua'nın menajeri ise bu yapılanın bir reklam kampanyası olup olmadığını anlamak için sözleşmeyi görmeleri gerektiğinin altını çizdi. Sözleşmeyi görmeleri halinde 50 milyon dolarlık teklifi düşünebileceklerini söyleyen Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn, maç şartlarını karşı tarafın belirlemesinde de sıkıntı olmadığını iletti.

MAÇ KASIM VEYA ARALIK'TA OYNANACAK

Henüz ortada resmi bir sözleşme olmasa da Deontay Wilder'ın menajeri Shelly Finkel, maç için şartlarını da sıraladı. Deontay Wilder, karşılaşmanın kendi belirleyecekleri bir yerde ve Kasım ya da Aralık ayında oynanmasını istedi. Bütün şartları kabul edeceklerini belirten Anthony Joshua ve menajeri, resmi sözleşmenin hazırlanmasını beklediklerini duyurdu.

32 yaşındaki Deontay Wilder, çıktığı 40 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmezken, bu galibiyetlerinin 39'unu nakavt ile aldı. 28 yaşındaki Anthony Joshua da 21 maçlık yenilmezlik unvanını sürdürürken, 20 maçtan nakavtla ayrıldı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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