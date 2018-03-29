MÜZİSYEN KONSER SALONUNA DAVA AÇTI: SES ÇOK YÜKSEKTİ
İngiltere'de açılan davada mahkeme tarihi bir karara imza atarak, duyma kaybı yaşadığı gerekçesiyle konser salonunu dava eden müzisyeni haklı buldu.
Christopher Goldsheider isimli viyola sanatçısı 2012 yılındaki bir prova sırasında, kabul edilemez yükseklikte sese maruz kaldığını iddia etmişti. Bu alanda bir ilk olan davada müzisyen Goldsheider, "akustik şok" yaşadığını söyleyerek Kraliyet Opera Salonu'nu dava etti.
ÜFLEMELİLER NEDEN OLMUŞ
46 yaşındaki Goldsheider, besteci Vagner'in "Valkyrie" isimli eserinin provası sırasında oluşan duyma kaybına, hemen arkasına yerleştirilen üflemelilerin neden olduğunu savunuyordu.
137 DESİBELE MARUZ KALDI
Goldsheider'ın şikayetçi olduğu prova sırasında ses seviyesinin 137 desibele çıktığı öğrenildi. Bu seviye bir jet motorunun sesine hemen hemen eş.
750 BİN STERLİN TALEP ETTİ
Müzisyeni iddiasında haklı bulan hakim Nicola Davies, "yaralamaya neden olma", "görevi ihlal" suçlamalarında davacı lehine karar verdi ve zararın değerlendirilmesini istedi.
Christopher Goldsheider, artık müzik dahi dinleyemediğini söyleyerek yalnızca duyma kaybı nedeniyle 750 bin sterlin tazminat talep ediyor. Kraliyet Opera Salonu yetkilileri sorumluluğu reddetse de burada çalan müzisyenlerin en az dörtte biri duyma şikayetleri yaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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