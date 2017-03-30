MÜZMİN BEKAR CANER BUGÜN EVLENİYOR!
'Gelinim Olur Musun' programında Caner-Tülin aşkıyla bir zamanlar gündemden düşmeyen damat adayı, aradığı eşi Esra Erol'da buldu. Caner bugün gelin adayı Berke ile evlenecek.
'Gelinim Olur Musun' programında kafasıyla bardak kırarak akıllara kazınan damat adayı Caner, Esra Erol'un evlilik programı ile yeniden ekranlara döndü. Caner, aradığı aşkı yıllar sonra buldu. Ünlü damat adayı bugün Berke ile canlı yayında imza atacak.
kaynak:milliyet
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