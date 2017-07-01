Mobil Dünya Kongresi'nin en iyi akıllı telefonu seçilen Xperia XZ Premium segmentinin en kötü telefonu olabilir mi? Bu konuyu masaya yatırıyoruz.



Mobil Dünya Kongresi'nin en iyi akıllı telefonu seçilen Xperia XZ Premium segmentinin en kötü telefonu olabilir mi? Bu konuyu masaya yatırıyoruz.



2017 senesi akıllı telefon üreticileri açısından da enteresan bir yıl oldu. Samsung'un Qualcommile yaptığı anlaşma ve Galaxy S8modelini normal takvimden 1 ay gecikmeli olarak satışa sunması, sektördeki dengeleri değiştirdi. Normal şartlarda Samsung'un Galaxy S8'i, Xperia XZ Premiumve LG G6ile Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu. Fakat Güney Koreli teknoloji devini yaşadığı bazı aksilikler, bu tanıtımı 1 ay sonraya erteledi.



Qualcomm'un yeni nesil yonga seti Snapdragon 835'te önceliği Samsung'a vermesi, diğer akıllı telefon üreticilerini de zor durumda bıraktı. Yeni amiral gemisi modellerinde SD 835 kullanmak isteyen akıllı telefon üreticileri, işi ağırdan almak zorunda kaldılar. Dolayısıyla hemen hemen hepsi, cihazlarının çıkış tarihini Galaxy S8'e göre ayarlamak zorunda kaldı. Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz Sony'di.



Sony, yeni amiral gemisi modelini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı. Xperia XZ Premiumismi ile tanıtılan model,Snapdragon 835yonga seti ile güçlü bir donanıma sahipti. 4K'lık ekranıyla MWC'nin en iyisi seçilen XZ Premium, şu aralar pek de aranan bir model değil gibi duruyor. Peki neden?



MWC'den sonra işler değişti



Açıkçası Xperia XZ Premium'un neye dayanılarak Mobil Dünya Kongresi'nin en iyisi seçildiği pek de muallak değil. Fakat SD 835 kullanan tek telefon olması, Samsung'un bu fuarda S8'i tanıtmaması, LG'nin G6'de SD 821 gibi eskimiş bir yonga setini tercihlemesi, Sony'nin önünü açtı diyebiliriz.



Peki ne oldu daMWC'de en iyi olarak lanse edilenXperia XZ Premium, satışa sunulduktan sonra fazla şişirilmiş bir balon gibi söndü? Zira bu cihaz satışa sunulalı uzun bir süre geçmiş olmasına karşın hala satış rakamlarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.



Herhangi bir ülke ya da bölgede bu telefon için kuyruklar oluştuğuna ya da stokların erkenden tükendiğine dair bilgiler de almadık. Demek ki Xperia XZ Premium, pek de beklenildiği gibi çıkmadı.



Rakipler daha üstün çıktı



MWC'den sonra ne oldu kısmına geri saralım. Evet, Xperia XZ PremiumMWC'de en iyi seçildikten sonra, Galaxy S8tanıtıldı, Nubia Z17 çıktı, Xiaomi Mi 6 satışa sunuldu ve geçtiğimiz günlerde de OnePlus 5 raflardaki yerini aldı.



Peki bu telefonların Xperia XZ Premiumile ortak ne gibi yanları var? Bir defa hepsinin kullandığı yonga seti Snapdragon 835. İşin geri kalan kısmı ise tamamen kullanıcıların tercihine kalmış bir şey. Örneğin Mi 6, Z17 ve OnePlus 5, 500 doların altındaki fiyatlarıyla kullanıcıları cezbediyor.



Galaxy S8'e gelirsek, Infinity Displayile tamamen tarz değiştiren seri, yeni bir ruh yakalamış durumda. Fiyatı pahalı olmasına karşın, şimdiden Samsung'un en çok satan amiral gemisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Xperia XZ Premium'a geldiğimizde ise, 4K'lık ekranı dışında sayacak bir yön bulmak gerçekten zor diyebiliriz.



4K'lık ekran çok mu gerekli?



Sony, XZ Premium'u tanıtırken de sürekli 4K'lık ekranı üzerinde durdu. Peki 4K'lık ekran kullanıcılar için gerçekten çok mu gerekli? Açıkça görülüyor ki, şimdilik 4K'lık ekranları umursayan pek kimse yok.



4K video kaydı deseniz belki. Onu da zaten hemen hemen tüm üst segment telefonlar gerçekleştirebiliyor. Yani akıllı telefonda4K'lık bir ekran olmasının günümüz şartlarında önemli bir yönü bulunmuyor diyebiliriz.



Peki bu ekran dışındaXperia XZ Premium'un tasarımsal bir albenisi hiç mi yok? Açıkçası hiç yok. Sony'nin senelerden beri vazgeçemediği o kalın çerçeveler, telefonlara hiç mi hiç yakışmıyor. Üstelik bir çok rakibinin çerçevesiz tasarımlara yönelmesine karşın Sony'nin bu çirkin tasarımda ısrarcı olması pek de mantığa uygun kaçmıyor.



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